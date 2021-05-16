內地官媒指黎智英末日臨近　「秋後螞蚱蹦躂不了幾天」

涉違反《港區國安法》及欺詐等多宗罪、已被裁定非法集結罪成的壹傳媒黎智英，日前遭香港保安局凍結資產，其旗下的台灣《蘋果日報》又宣布周二（18日）起紙本停刊。內地官媒周日（16日）發表評論，形容這代表套在以黎智英為首的反中亂港勢力頸上的法律繩索愈收愈緊，壹傳媒及《蘋果日報》作為反中亂港勢力的煽惑平台及動員機器，其末日愈來愈近了。

文章指，香港國安部門在與反中亂港勢力的鬥爭中，始終保持如山一般的定力，依法循序而為；反觀那些反中亂港勢力，卻惶惶不可終日，壹傳媒工會更「逼宮」，要求管理層盡快派錢遣散員工。在黎智英資產被凍結後，《蘋果日報》的資金鏈遲早要斷，「秋後的螞蚱也蹦躂不了幾天了」。

文章批評，《蘋果日報》頂着媒體的帽子，卻長期做着「偽傳媒」的勾當，創刊之初靠八卦新聞吸引眼球，靠色情暴力內容推高銷量，臭名遠揚，每逢反中亂港勢力策動活動，又變身為政治海報，是20多年來反中亂港勢力最大的「洗腦」機器，禍害香港青年。

文章形容，這「爛蘋果」是香港社會主要亂源，早應依法徹底鏟除，其末日終於來到，再無法繼續躲在「新聞自由」的保護傘下做出煽惑、洗腦的骯髒勾當，能讓港人早日擺脫反中亂港主張的「洗腦」，回歸理智，追尋夢想。