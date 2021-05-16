612基金4月批出1572萬　學者質疑涉資產轉移

為反對修訂《逃犯條例》的人士及涉違法被捕者提供支援的「612人道支援基金」（基金），曾多次表示財困並發起眾籌，亦曾於4月中呼籲公眾捐款，披露截至3月底的動用結餘只餘下143萬港元。基金今午（16日）在社交媒體表示，截至上月30日，基金可動用結餘為224萬港元，其中4月份收到1,693萬港元捐款，批出款項為1,572萬港元。有學者認為基金財政透明度不足，於一個月內批出1,572萬港元，加上基金並沒有仔細列出每一項使費，不禁令人懷疑涉及資產轉移。

基金公布的報告顯示，由2019年6月成立至上月底，共接收捐款2.27億港元，其中直接向申請人提供人道支援總額約2.07億港元，包括1.5億港元的法律費用資助、1,700萬港元的借出保釋金等；至於批出項目資助及運作開支，分別為1,200萬港元及約950萬港元。基金又表示已預留210萬港元作民事案訟費預算，而捐款扣除所有開支後，暫餘下224萬港元。基金指，直接支援人數約22,621人，包括提供法律費用、借出保釋金、還押在囚物資、緊急經濟援助、醫療及情緒支援費用等。

基金又呼籲市民定期捐款，並留意基金公布的可動結餘，令基金戶口毋須累積龐大結餘。基金在4月中曾向公眾公開呼籲捐款，指4月份預計開支達1,500萬港元，惟動用結餘截至3月底只餘下143萬港元，故呼籲市民捐款支持，其後在4月底已迅速達標。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，基金於一個月內批出1,572萬港元，反問是否等於呼籲市民一年捐款達一至兩億港元，直指眾籌並不合理。陳指，加上基金並沒有仔細列出每一項使費，不禁令人懷疑涉及資產轉移。陳批評基金的透明度不足，亦無人監管，有黑箱作業之嫌。他認為款項始終是由市民眾籌得來，基金應於網上公開財務報告，詳細列出收入和支出。

該基金成立以來，是非多多，不少反修例示威者在網上狂批基金帳目不清，負責管理基金者又缺乏透明度，部分帳目只簡單開列一個名目，便耗費大筆金錢。