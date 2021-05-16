勞工處抽查近3600名外傭檢測紀錄　5名外傭未有強檢

早前因應有外傭感染變種新冠病毒，政府規定外傭要進行強制檢測，惟變種病毒株的潛伏期較長，故政府再要求外傭需於本月15日至30日期間，進行第二次強制檢測。勞工處今日（16日）在外傭經常聚集的地方進行巡查，查察外傭是否已接受檢測。勞工處表示，該處人員合共抽查了3,539名外傭，有5名外傭未有遵從強制檢測公告，已向他們發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。

勞工處發言人表示，勞工處昨今一連兩天到外傭經常聚集的地方，包括中環、金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、荔枝角公園、荃灣公園，以及旺角花園街附近行人天橋等，進行巡查，而截至今日下午4時，勞工處人員合共抽查了3,539名外傭，絕大部分已遵從強制檢測公告，勞工處人員已向未有遵從強制檢測公告的5名外傭發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。另外，有20名外傭的檢測或接種疫苗紀錄須進一步核實，處方表示會作出跟進。

政府提醒外傭保存載有檢測結果的電話短訊通知，以便在執法人員要求提供已進行指明檢測的資料時，提供相關電話短訊供其查核，至於獲得豁免的外傭，可下載電子疫苗紀錄或將疫苗紀錄的打印文本存在手提電話中，又或攜帶疫苗紀錄的打印文本或副本，以便向執法人員證明豁免資格。