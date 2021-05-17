崖路防撞欄失蹤　專家促盡快加裝

2003年，一輛貨櫃車疑在屯門公路高速行駛時突然急煞，撞向鄰線雙層巴士，致令巴士失去平衡，於30米天橋上墮落至山崖，釀成21死20傷悲劇。當時坊間有指屯門公路只有1.1米高的防撞欄無法承受巴士的衝力，未能阻止悲劇發生。路政署遂於2005年將防撞欄的等級改為4級制，並引入計分制度，每年檢討天橋及高速公路防撞欄等級。不過，東網發現高危的崖邊道路仍未有加裝，有道路專家促檢討機制。

路政署現時訂定的防撞欄的級別和標準，是按2003年屯門公路交通事故獨立專家小組的建議進行全面研究後，於2005年年底制訂，將防撞欄的等級改為L1、L2、L3 及L4級，分別代表可抵禦不同車種以不同車速偏離行車線以20度角撞向防撞欄的撞擊力，L1及L2至少高1米，可抵禦小型客車分別以時速80及113公里撞擊；L3及L4級則高至少1.5米，分別抵擋雙層巴士及重型貨車分別以時速50及64公里撞擊。

惟在有多條巴士線途經的半山，部分路段仍只有矮路壆，一旦發生意外，亦潛在車輛恐衝落山的危機。而早年已有專家估計，單是港島區已有超過30個高危路段急需增設防撞欄，當中包括石澳道、司徒拔道等。

香港汽車會會長李耀培指本地山路繁多，加上部分崖路甚為淺窄，實高危地點。他指，隨着科技進步，車輛的起始速度較過往增加，令山路發生意外的可能性大增。他促政府盡快在崖邊道路加裝合適的防撞欄，並將崖路納入每年檢討機制當中，保障道路安全。