防撞欄錯配零改善　車禍衝坡墮海恐重演

道路防護不足，隨時釀炮彈飛車意外造成人命傷亡！近月先後在大埔和將軍澳發生車輛失事險衝落海或墮橋意外，雖有驚無險，惟事件揭示道路防護不足。東網巡視多區發現道路防撞欄潛在防護力不足或設計失誤問題，部分道路甚至不設防撞欄，外界質疑路政署在設置防撞欄時出現錯配，製造陷阱靠害，一旦發生交通意外後果堪憂。專家及議員均促政府主動檢視各區高危地點，提升有關防撞欄的防護力。

本月初將軍澳寶邑路迴旋處發生一宗驚險交通意外，一輛貨車轉入迴旋處時疑天雨路滑失控，貨車撞毀道路防撞欄後再衝前，撞爛行人隧道口頂部的一排欄杆，貨車餘勢未了，前輪衝出隧道口懸在半空，險象環生。而被撞至飛脫的欄杆落5米下的隧道口，部分碎片擊中一名踩單車男子，他背部受傷需送院治理。現場所見，安裝在該迴旋處的屬二波板防撞欄，資料顯示該防撞欄抵禦力較弱，主要抵擋小型汽車撞擊，惟該宗意外涉事的是5.5噸貨車，相信超出該防撞欄的抵禦範圍。

而大埔汀角路一段臨海路段更不設防撞欄，該處今年3月亦發生一宗嚴重交通意外，一名男子駕駛私家車駛至接近船灣的彎位時，失控直衝落海，幸好當時潮退，私家車跌在礁石上。現場位置原本種有一排大樹作為天然防護屏障，惟2018年超強颱風山竹吹襲時全數被吹至倒塌，而即使發生私家車險衝落海意外後，現場亦未見有增設防撞欄。在多處新界地區路段，未有設置防撞欄的情況亦甚普遍，例如西貢西沙路一個彎位並沒設有防撞欄，車輛落斜後一旦失控，亦有衝落海危機；在清水灣龍蝦灣路亦有類似問題，司機駛經時需提高警覺。

曾到將軍澳有關意外現場視察的西貢區議員方國珊指出，該路連接多個將軍澳大型屋苑，如貨車不幸衝下，後果不堪設想，又指該防撞欄與行人路欄杆無異，質疑路政署將防撞欄錯配，促當局認真檢討並提升防撞欄防護力的級別。香港運輸研究學會資深會員熊永達亦認為，該處可考慮加裝石屎防撞欄以阻擋失控車輛，當局亦可因應特定環境引入新式防撞欄，如具備吸震能力金屬的防撞欄，或設置如水馬般的防撞欄，都有助提升安全。立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌直言，當局必須主動檢查高危地點的防撞欄是否有不足，研究引入新科技改善及加強防護能力，避免發生悲劇。