日曬雨淋搜集證據終見成效　警員：十分值得

油尖警區聯同西九龍總區人員成立逾20人的特別職務隊，打擊泊車檔所衍生的違法行為，而為了搜集充分的證據，參與的警員日以繼夜進行調查，有人為深入了解泊車檔的運作，甚至曾進行連續逾10小時的實地視察。雖然行動辛苦且困難，但眼見行動後相關情況有所改善，市民泊車時不用再擔驚受怕，警員指付出過的汗水「十分值得」。

西九龍總區衝鋒隊第3隊警員黎嘉銘表示，他在行動中進行了長時間的部署及觀察，每日在外日曬雨淋，休假亦減少，雖則如此，他眼見相關違法活動減少，交通得以改善，故認為是次的行動十分值得。衝鋒隊第4隊警員蔡詠傑則指在前線工作時，針對泊車檔的執法有困難，認為是次行動有效地解決相關問題。

西九龍總區反三合會行動組第1隊偵緝警員鄧啟忠稱，他在行動中扮普通駕駛者到目標泊車檔，隻身與不法之徒交涉，非常考驗臨場反應，最終成功「放蛇」時，感到極大滿足感，他又指，今次行動累積了一定的調查經驗，獲益良多。

西九龍總區交通部高級警員蔡偉豪表示，一直以來，交通部對道路的使用及違例事項的執法不遺餘力。除了打擊違法的泊車檔外，警方亦致力改善交通問題，確保區內道路暢通。根據資料，警方近期開始使用流動錄影執法系統及發出電子告票打擊違泊，令執法更有效率，單計今年1至4月，油尖警區共發出近6.6萬張定額罰款告票，並攝錄得3,394宗司機違例事項。