泊車檔恐嚇勒索方式逼光顧　駕駛者敢怒不敢言

泊車檔在油尖區經營已久，部分以違法手段經營，霸佔街道的車位，再以較咪錶貴2至5倍價錢代客泊車，有檔主甚至有黑幫背景，利用言詞及行動進行恐嚇及勒索，迫使駕駛者就範，付費讓泊車檔泊車，駕駛者們只好「敢怒不敢言」。而該些違法泊車檔經營亦非常謹慎，選擇「熟客」進行交易。

油尖警區反三合會行動組偵緝警長梁遠基表示，違法泊車檔在油尖區盤據多時，每一檔的收費不一，視乎該地段的人流、停車位及食肆的多寡等因素而定，多數以2小時為收費標準，價錢由50至100港元不等，亦有泊車檔與「熟客」交易時會以月租形式收費。而泊車檔主要在咪錶運作及相關地段人流較多時運作，即約早上10時至晚上9時。

梁指出，不少泊車檔甚具規模，會在店舖外設「檔口」營運，較大的泊車檔甚至會霸佔整條街道的所有車位。他以山林道為例子，警方進行執法行動前，該處約30個咪錶位皆由泊車檔控制，普通市民若在繁忙時間到場泊車，只能選擇妥協，花較多金錢把車交給不法分子泊車，或費時到較遠的地方泊車。

油尖警區反三合會行動組第3隊主管雷家雋偵緝督察則指，泊車檔經營十分謹慎，多選擇「熟客」進行交易。另由於涉事的不法之徒在相關行業打滾多年，認識相關法例，形容他們「一直在灰色地帶游走」，增加警方調查及執法的難度。