油尖警區打擊違規代客泊車檔　拘26人包括7南亞裔人士

油尖區人流車流極多，區內車位嚴重不足。有不法分子竟覷準泊位不足問題牟利，霸佔路邊咪錶，再以恐嚇、勒索等方式威脅市民以較高價錢租用車位，此舉令市民白費額外金錢之餘，亦令區內的交通問題惡化。就此，油尖警區早前聯同西九龍總區機動部隊、衝鋒隊等，成立一支特別職務隊打擊相關活動，成功打擊逾20個違法代客泊車檔，拘捕26人，包括7名南亞裔人士。另警方亦針對此問題進行交通管制，發出逾萬張定額罰款通知書，並拖走阻街的車輛。

油尖警區反三合會行動組第3隊主管雷家雋偵緝督察表示，代客泊車行業在本港已有數十年歷史，部分由黑幫控制，衍生出各種違法手段招客，包括以恐嚇、勒索的方式讓市民付費代泊，或是以「雪糕筒」及水筒等物件，霸佔公共咪錶時租車位。雷指，根據警方統計，油尖區內約有31個泊車檔，大部分盤據在繁華且車位需求較大的道段，如山林道、金馬倫道、白加士街等，當中部分泊車檔有關連。

鑑於近期使用違法手段的泊車檔規模擴大，油尖警區反三合會行動組聯同分區軍裝巡邏隊，以及西九龍總區機動部隊、衝鋒隊及交通部等，於今年2月成立了一支逾20人的特別職務隊，專門打擊有關活動。

油麻地分區軍裝巡邏小隊第1隊謝載傑警署警長指出，各部門進行聯合行動，先用長時間觀察及以「放蛇」方式搜集證據，掌握違法泊車檔的運作模式後，於3月17日起在區內8個地點進行執法行動，成功拘捕26人，年齡介乎19至57歲，分別涉嫌盜竊、勒索及刑事恐嚇，當中有7人為南亞裔人士，行動中，檢獲了涉案的帳簿、對講機及車匙等。

謝又提到，由於相關的代客泊車活動已具有一定規模，涉事的不法分子亦有連繫，每當軍裝巡邏警員或交通督導員出現時，附近的不法之徒會以對講機通風報信，着其他人立即「入錶」，並移開霸佔車位的物品，以逃避警方的執法行動，致執法難度大大增加。

雷家雋補充指，執法行動後，區內的交通明顯比以往暢順得多，道路上並排停車（double parking）的情況亦減少，據警方的觀察，該區逾20檔泊車擋已沒有營業，成效顯著。警方呼籲，市民遇到相關情況「切勿妥協，確保自身安全後應挺身而出，打999舉報」。

針對此問題，警方除進行刑事調查外，亦進行交通管制。警方於今次行動中，在相關路段已發出了18,171張交通定額罰款通知書，拖走4輛造成嚴重交通阻塞車輛，以及9輛懷疑非法改裝車輛。