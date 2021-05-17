Dr.東：青山醫院體驗館　消除精神病誤解

精神病在社會上被視為禁忌，大眾對該病存在很深的誤解與偏見，但其實每6個港人就有一人患上精神病，你我身邊可能有朋友正面對這方面的難題。青山醫院是香港歷史最悠久的精神病院，除了治療外，亦培訓人才及推動社會健康教育。適逢該院成立60周年，在院內設立「精神健康體驗館」，讓大眾認識青山醫院的前世今生，及代入患者角度感受他們的處況，以釐清他們對精神病的迷思。

1961年青山醫院坐落在屯門，成為本港歷史最悠久的精神科專科醫院，當時設立1,000張病床，及後在25年間增至1,935張病床，在該院工作逾30年的行政總監林明醫生憶述，入職時只有約12名醫生，1名醫生要照顧約200名病人，1間病房住滿100名患者，面對日益增長的病人數量，讓他們適應社會生活及讓大眾消除精神病的歧視成為醫院一大課題。

及後青山醫院成立法醫精神科、老人精神科及智障精神科等，延至2001年與小欖醫院合併管理，翌年推行毅置安居計劃，在醫院外圍建立宿舍，接收因長期住院，短時間內無法適應外面社會的精神康復者，給他們一個過渡性階段的住宿，亦加快病床流轉。

在社區推廣方面，自1999年該院已推行「戰勝抑鬱大行動」、「花萼行動」及「藝術在青山」等計劃，延至今年該院在院內設立精神健康體驗館，分成多個主題，包括透過文物及記述，道盡香港精神科的百年變遷；館內亦設有現代精神病概念和治療；另設有虛擬實境技術的互動體驗室，訪客可透過模擬體驗，親身了解部分常見的精神病症狀，探索腦部與精神病的關係。

此外，精神病康復者在展館擔任朋輩支援員，與參觀者交流，例如有躁狂抑鬱症的康復者分享自己患病的經歷，青山醫院顧問醫生及部門主管(法醫精神科部)蕭慧敏醫生指，以往在推行戒毒資訊時，透過過來人的身份來交流，可達致效果更貼地，故今次展館中亦倣效做法，拉近大眾與康復者的距離，從而消除隔膜。院方指，展館去年已完成布置，惟受疫情影響一直延至今未能開放，料待穩定後再放予公眾入場。