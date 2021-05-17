喉管夾口滲水　驗樓師轟房署管理不善　釀播疫危機

將軍澳雍明苑驚爆黃泥水，但房屋署拖延超過2個月仍未維修，未有急市民所急！有驗樓師及議員狠批房屋署管理不善，更意圖淡化事情，指相關黃泥水由樓上單位浴室滲出，即樓上單位的生活污水亦可滲漏到樓下，萬一樓上住戶染疫，樓下住戶亦會遭殃。

資深驗樓師賴達明認為，今次外牆漏水情況不正常，房屋署絕對有責任正視，他批評該署以「語言偽術」意圖淡化事情，因為喉管與外牆之間的夾口原本就不應該漏水。他指，幸好樓上涉事單位未入伙，只是有裝修產生的黃泥水由浴室經喉管滲出屋外，但當單位入伙後，住戶洗澡時的污水亦會滲出屋外，存有一定衞生風險。他明言若有新冠肺炎患者的沖涼水流出外牆，沿牆身流至家家戶戶，後果不堪設想。

議員柯創盛批評房屋署管理出現疏忽，對業主造成極大困擾。他認為，若渠管外的污漬持續殘留，有機會內藏細菌，並透過窗戶傳播至投訴人一家，造成防疫漏洞，更甚爆發另一波疫情。

柯續指，房屋署以各種理由拖遲維修，令投訴人無了期等待，事件令市民對該署留下負面印象，認定政府官員做事官僚。他狠批房屋署就此事安排緩慢，質疑其內部安排是否出現失當，認爲該署有需要檢討，並進一步檢討公營房屋質素。