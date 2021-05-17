垃圾滿布　走廊鋪塵　居民炮轟雍明苑衞生欠佳

將軍澳居屋雍明苑位處海濱，因單位有機會享有臨海美景而備受矚目。早前不少居民因臨近新歲趕裝修入伙，而產生「海量」建築廢料、廢棄家具及紙皮等垃圾，幾近淹沒屋苑道路，形成「垃圾海」；直至東網揭發事件後，房屋署才加強清潔。時隔數月，東網記者再度前往該屋苑視察，發現屋苑內仍有不少垃圾，包括紙皮及發泡膠等，走廊滿布灰塵，部分地面更有破損。居民不滿屋苑衞生情況欠佳，炮轟房屋署無做好管理。

居住在低層單位的劉先生稱，現時屋苑內仍然滿布垃圾。住戶葉小姐則指認爲房屋署的清潔工作欠佳，應加強屋苑衞生管理。住戶李小姐則指，她自過年後搬入新居，至今已達數月，惟屋苑衞生環境惡劣，不少垃圾隨處可見，她坦言政府興建的房屋質素一向都欠佳，對政府沒期望，又指即使對特首都不能要求太多，惟有自救，全靠街坊自行清潔。

另一名住戶林小姐則認爲屋苑保安欠佳，由於屋苑有多個單位正值裝修，不時有非住戶人士出入，龍蛇混雜。她引述街坊稱，早前曾有陌生人假扮清潔人員敲門企圖入屋，擔心人身安全受到威脅。

房屋署回覆指，屋苑於較早前處於入伙高峰期，期內因裝修、送貨或搬屋等原因，有業戶或工人胡亂棄置物料，已要求屋苑管理公司加派人手及時清理。對於大廈樓層走廊的裝修灰塵，在入伙高峰期過後，管理處已安排在各樓層進行額外重點清潔，並會繼續留意和適時跟進。