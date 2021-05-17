將軍澳雍明苑外牆喉管滲黃泥水　房屋署拖逾2個月仍未維修

年初陸續入伙的將軍澳居屋雍明苑問題多多，先有人傾倒建築廢料堆成「垃圾海」，屋苑大廈低層更爆糞渠。近日該屋苑再有住戶投訴單位外牆及喉管滲出不明黃色水漬，房屋署雖然承諾會處理，但卻以不同藉口拖延超過2個月仍未維修，住戶炮轟房屋署不負責任，懶理屋苑衞生清潔問題，漠視居民訴求。東網向房屋署查詢事件後，該署回覆指水漬屬黃泥水，並安排職員於今（17日）為住戶進行工程。

雍明苑早前爆出多項建築質素參差問題，包括廚房防火門及房間窗戶無法關上，廚廁驚現多塊空心磚，以及房間批盪爆裂等。居住在雍明苑潤明閣中層的黃先生表示，其於3月初發現廚房對出的廁所外牆及喉管出現黃色水漬，懷疑屬糞漬，於是向房屋署投訴。他稱，當時該署承諾會為其安排清潔及維修工程，惟2個月以來，該署不斷以各式各樣的藉口來拖延維修，例如油漆缺貨、暫未能安排維修承辦商等。最終該署與黃先生約定，於上周一安排承辦商上門進行維修工程，但該署卻又於當日距離約定時間不足半小時前，告知黃先生承辦商不能來，需另行再安排時間。

事件令黃生大感氣憤和不獲尊重，他批房屋署「很離譜」，認爲事件只屬小型工程，2個月時間絕對足夠處理，質疑該署卸責。他續說，自己原本預計於4月與妻女正式搬入新居，惟污漬不時傳出異味，他擔心細菌有機會經窗戶傳播，影響家人健康，故至今仍未搬入新居。

房屋署回覆東網查詢時指，雍明苑屋苑管理處於3月接獲黃先生投訴，指其單位廁所外牆有黃色水痕，經調查後發現其樓上單位業戶自行聘請的裝修承辦商，在進行廁所淋浴盆裝修工程時清洗地台，引致夾雜泥沙的水從去水喉管與外牆之間夾口流出，導致14樓至20樓的外牆染上黃色水痕。

該署稱，黃色水痕並非源自污水渠，故不存在衞生風險，而相關單位的裝修承辦商已同意承擔復修工程責任，但較早前因礙於訂購外牆原色油漆需時，以及天氣不穩定等原因而需延遲工程，工程暫定延至本月17日展開。該署又指，屋苑管理處有向黃先生澄清外牆污水渠管沒有破損，並已張貼通告通知住戶工程進度。