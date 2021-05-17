中文科說明文沉悶　獲獎教師以昆蟲動物作課題增學習興趣

【記者黎忞報道】「沒有頑劣的學生，只有等被愛的學生。」在天主教慈幼會伍少梅中學任職10年的中文科科主任吳嘉恩，一直帶着這初心從事教育工作。吳曾因扶起發脾氣學生而跌倒受傷，但她沒有生氣，該學生更成為她其中最上心的人。教學方面，因該校學生語文能力稍遜，「說明文」沉悶更難提起學習興趣，她與生物科科主任黃瑋俊策劃跨科校本課程，讓學生從認識昆蟲及動物，提升表達能力；兩人亦獲教育獎嘉許。

吳嘉恩在大學修讀教育，畢業後從事出版工作，但因喜歡年青人的率性單純，故約10年前於伍少梅中學執教鞭，她曾因工受傷2次，其中一次是因學生在周會時發脾氣躺在地上，吳欲扶起他時，因學生突然放手導致她跌傷。

這一跌並沒有跌碎她的熱誠。某天一名高中生突然向吳傳送一張「腳揈揈」的照片，顯示他在天台企圖跳樓。吳當時十分震驚，但最後說服學生陪她吃飯，成功令學生離開天台。「當他們(學生)有事仍願意找教師，或者就是教育的意義。」

教中文多年，吳笑言，「說明文」是最沉悶的課文，一直是「零收視」，為提升學生興趣，她建議以「昆蟲」作為中文科課程的主題。她認為，只要給予學生發揮空間，就會少做負面行為，加上該校學生普遍來自基層，見識不多，較難透過生活例子來作文，盼透過觀察增加他們的生活經驗。

她以前曾帶學生參觀螢火蟲博物館，近年便購入及飼養不同的昆蟲，如蟑螂、甲蟲，讓學生從觀察再應用到學習中文科之上，例如以不同的蟑螂作例子，應用說明文的5種說明方法，提升學習興趣。教師們又設計「昆蟲圖鑑」的工作紙，讓學生認識更多詞語及增強造句能力。

憑著對教學及關愛學生的熱誠，她獲得今屆「司徒華獎」，而該校的黃瑋俊老師亦同樣獲獎。黃坦言，生物科是「理科中的文科」，因要背誦不少知識。為引起學生興趣，適逢該校早前獲捐贈一個貨櫃，校方將之改造成「EcoLab」(生態實驗室)，進行農業實驗，並領養被遺棄動物。早前校方亦舉辦命名比賽，讓學生為實驗室的紅腿象龜及球蟒命名及照顧牠們。