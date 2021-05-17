東方民調：學者轟失業貸款計劃如打劫庫房

失業貸款計劃甫出台便亂象叢生，包括被批評諸多設限、審批繁瑣及緩慢，甚至有不法分子公然在網上聲稱可代為偽造工作紀錄等文件，供他人騙取相關貸款而從中斂財。有學者形容，該計劃如同「打劫庫房」，憂港府日後追討欠款不力，壞帳最終不了了之。

港府推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」時聲稱，是為「山窮水盡」而又未能申領綜援的失業人士提供援助，當時更指相信全部申請可在3日內知悉審批結果，最快即日得悉。

惟計劃諸多設限且審批繁瑣，申請門檻高令並非所有失業人士都符合資格，如從事地盤、飲食業的散工以現金出糧，或公司已結業等，因不能提供工作證明而無法申請。

即使符合申請資格的失業人士，亦因為銀行審批緩慢而無法一解燃眉之急。計劃推出後，早早遞交文件仍未審批完成的個案湧現，有申請者更等了十多天仍無回音。

失業貸款計劃由港府通過外匯基金全資擁有的香港按揭證券有限公司負責管理，貸款上限8萬港元，實際年利率1厘，還款期最長6年，港府為該計劃的承擔額為150億港元。有意見質疑會造成壞帳，借款人隨時不還款，變相要港府用公帑埋單，當局亦已假設該計劃的壞帳比例為25％。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評該計劃如同「打劫庫房」，即使有人欠債而要港府代為償還，當局亦少以民事訴訟追收欠款，壞帳問題恐不了了之。基層淪落至借貸度日，陳歸咎港府自視過高，一直未有正視防疫漏洞，導致經濟持續低迷，但當局如今鼓勵失業人士借錢，無異於將他們推落債務深淵。

港府遲遲未能遏止疫情令香港經濟持續低迷。過去一年，香港多次錯失清零機會，其中第2波疫情便因有大量海外留學生回港，導致疫情一發不可收拾；其後又有外籍海員零檢疫在港四處走，外來航空公司人員在港播毒等，以致疫情失控。

直至近期當局未有及早向菲律賓、印度及巴基斯坦等變種新冠病毒肆虐的國家發出「禁飛令」，加上酒店隔離檢疫採樣欠精準，導致傳染力更強的變種病毒流入社區，恐掀第5波疫情。