東方民調：代偽造工作證明　借8萬掠水1萬

港府抗疫無方，經濟持續低迷，失業大軍達26萬人，惟當局僅推出失業貸款計劃，但該計劃申請門檻高，造就「商機」，有不法之徒教唆偽造文件騙取貸款，藉此圖利。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評失業貸款計劃漏洞多多，未能幫助最急需一群，紓困不成反而淪為犯罪工具，又指該計劃諸多設限審批慢，未能急市民所急。受訪者又炮轟港府整色整水，無認真支援失業人士，促當局設立失業援助金。

新冠疫情清零無期，香港失業率高達6.8%，失業大軍彈盡糧絕，惟當局堅拒設立失業援助金，反其道而行叫市民靠賒借度日，為失業者度身訂造「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，每人上限借8萬港元。該計劃上月28日推出，至今已收到逾萬宗申請，初步獲批核的申請人來自物流運輸、零售及飲食等行業。但礙於申請門檻高，並非所有失業者都符合資格，部分曾靠打散工的失業者因沒有工作證明而無法申請，網上有不法之徒覷準機會，聲稱可「代辦文件」供人騙取貸款，但需收取1萬港元手續費。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問319名18歲或以上市民。結果顯示，對於失業貸款計劃推出短短時日，申請人數已破萬，33%受訪者轟港府抗疫無方，經濟低迷；29%直指失業者已山窮水盡；另29%認為，反映過去保就業措施失效。

無收入證明未能申請失業貸款，有歹徒教唆偽造文件，45%受訪者批評計劃漏洞多多，亂象叢生；37%斥紓困不成，淪犯罪工具；14%更形容失業貸款淪提款機。

計劃預期壞帳率達25%，偽造文件騙取貸款者不還錢機會甚高，53%受訪者憂最終要公帑埋單；25%斥猶如打劫庫房；16%料壞帳比率較預期高。

港府稱最快即日知悉失業貸款審批結果，有個案交齊文件多日仍無回音，34%受訪者批評計劃未能急市民所急；30%炮轟審批緩慢，難解燃眉之急；23%不滿諸多設限，程序擾民。

港府拒設失業援助金，叫市民賒借度日，44%受訪者認為，等同將失業者推落債務深淵；29%促當局設立失業援助金；18%批評當局袖手旁觀，尸位素餐。

港府推出失業貸款、電子消費券等措施，被指對重振經濟作用有限，35%受訪者直指無法通關，經濟難復甦；29%批評港府只識整色整水；28%轟當局無認真支援失業者。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府的失業貸款計劃未能幫助有需要人士，斥當局面對水深火熱的基層仍袖手旁觀。受訪者又歸咎港府抗疫不力，以致通關無期，經濟遲遲未能復甦，累市民賒借度日。