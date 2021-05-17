台灣《蘋果日報》最後一日印10.4萬份　報紙乏人問津

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》上周五（14日）宣布，紙本在周一（17日）出刊最後一次報紙後，將在翌日（18日）起停刊。《台蘋》最後一日出刊10.4萬份報紙，增加一張S版記錄昔日的歷史。惟東網記者在當地市面商店發現，報架上的《台蘋》報紙都乏人問津。有被裁的員工感前路茫茫，而留任的員工亦擔心公司營運惡化，恐有下一波裁員。

東網記者周一實地走訪《台蘋》位於台北市內湖區的總部，發現大樓外死氣沉沉，當日早上只見一些員工進入大樓。記者在當地多間超市、便利店發現，《台蘋》報紙沒甚麼民眾搶購，報架上仍有多份未售出。

《台蘋》大裁員令員工人心惶惶，一名從《台蘋》創刊時入職的資深主管表示，年資長、薪水高的資深員工，是這一波裁員的重點，因此他也被列入裁員名單。他又指，今次衝擊來得突然，大家都措手不及，他完全沒準備，加上當地新冠疫情嚴峻，目前只能先休息，之後再謀出路。

另一名在《台蘋》工作18年被裁的資深員工表示，近年公司幾次的改版、組織調整和他的理念不合，第一線人員向上層反映的建議都不獲採納，幾波裁員他提出申請都被打回，早已做得意興闌珊。另一資深員工抱怨，《台蘋》停刊與內部計劃不完善有很大關係，很多主管沒才能、不做事，錯誤的領導讓新聞方向得不到讀者青睞，更將閱報率、點閱率下降的責任卻都推給下屬。他認為，不用再依上司指示寫偏離事實的新聞，讓他頓時輕鬆許多。

留下的員工也不好過，一名期待被裁卻未如願的記者表示，工作單位被整併，可能要面臨調內勤或加跑其他路線，工作負擔勢必加重，只能調整心情再出發，做一天算一天。另一留任的資深員工表示，《蘋果新聞網》像被送進「安寧病房」，恐怕也維持不了多久，因沒紙本出刊，實質影響力少了一大半，網上新聞帶動的廣告收益有限，更令人擔心短期內會再裁員。

《台蘋》上周五發布聲明指，公司因媒體環境改變，營運上虧損持續，在非常不得已的情況下作出停刊及裁減326名員工的決定，並將集中資源發展《蘋果新聞網》。台蘋工會連發聲明，對裁員決定感到非常遺憾及不解，並予以強烈譴責，直斥《台蘋》把工會理事長列入資遣名單，明顯意圖弱化工會能量，已違反相關法律，呼籲資方回頭是岸，否則工會將向台勞動部提請不當勞動行為裁決，同時呼籲台北市勞動局介入處理。