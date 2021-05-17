10.1非法集結案　同案另9被告承認組織未經批准集結

一共10名被告今日(17日)將為前年(2019年)10.1非法集結案受審，除黎智英外，同案被告包括李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌，其中4人黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭早前已被判監，今日由囚車押解到灣仔區域法院受審。多名被告於今早9時左右陸續到達現場，其中黎智英在上午9時37分被押解到庭。他們今天均選擇承認控罪。法庭排期在5月24日聽取辯方求情，並於5月28日判刑。控方反對所有被告保釋候判，現休庭至下午才處理辯方保釋申請及宣讀案情。

今天黎智英和上列9名被告，均承認組織未經批准集結罪。另外李卓人、何俊仁、梁國雄及陳皓桓，亦承認煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。吳文遠及蔡耀昌則另承認明知而參與未經批准集結罪。至於李卓人、何俊仁、梁國雄及陳皓桓原被控的另一項明知而參與未經批准集結；及黎智英、李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、楊森、何秀蘭、單仲偕的明知而參與未經批准集結罪，則獲准留在法庭存檔，不予起訴。

被告吳文遠與陳皓桓連同其他社文連黨友，在開庭前於法院門外拉起橫額，並高呼口號。其中，陳皓桓到場後，於法院門外指今天所有人將會認罪，並會處理認罪程序，有機會被還押，但他表示已有心理準備入獄。被告吳文遠亦指自己會認罪，而單仲偕亦稱已做好相關入獄心理準備。

至於何俊仁則稱，今天政府對他們秋後算帳，禁於牢獄，但他們亦不後悔當日行動，絕對義無反顧。而被告楊森表示，指當日是和平的示威遊行，對此並沒有任何後悔。被告蔡耀昌則只稱「不亢不卑、坦然面對、初心不改、信念長存」。