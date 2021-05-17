消委會發現逾半芝士高脂或高鈉　安怡低脂芝士鈉含量最高

芝士一直被譽為高蛋白質和高鈣食物，但暗藏高脂及高鈉陷阱。消費者委員會今日（17日）公布測試，從超市及食材店的凍櫃搜集40款芝士樣本，發現逾7成屬高脂，6成屬高鈉，當中4成半更是既高脂又高鈉。當中安怡高鈣較低脂芝士樣本的鈉含量最高，進食一片已達到每日鈉攝取上限的17%，雖標榜「較低脂」，但其總脂肪含量每100克仍達14克。

消委會是次共測試40款芝士樣本，包括28款天然芝士如車打芝士、莫薩里拉／水牛芝士、帕馬森芝士及羊奶芝士等，售價由每100克15至71港元不等。另外12款屬加工芝士，如高鈣加工芝士、高鈣較低脂加工芝士、兒童幼兒加工芝士及煙熏味芝士等，售價由每100克12.45至45港元。測試項目涵蓋防腐劑、微生物及營養素含量等。

調查發現，25款樣本達到「高鈉」食物水平，加工芝士平均鈉含量比天然芝士高出一倍。安怡的高鈣較低脂芝士樣本的鈉含量最高，達1,660毫克；若以一個成年人每日攝入2,000千卡計算，進食一片（20.8 克），便會攝入約345毫克鈉，佔世衞建議的每日上限（2,000毫克鈉）約17%。

調查又發現，逾7成樣本達到「高脂」水平（每100克食物含超過20克總脂肪）。其中超市city'super的羊奶芝士Etoki Reserve Le Fromage Basque Sheep's Milk Cheese樣本的總脂肪含量最高，達37.7克；一個成年人食用一份（26克）便會攝入9.8克總脂肪，佔世衞的建議上限（60克）約16%。另外，安怡的高鈣較低脂芝士及芝司樂的較低脂芝士片高鈣起司，標示為「較低脂」，惟其總脂肪含量每100克仍分別達14克及13.4克，不屬「低脂」食物（每100克食物含不超過3克總脂肪）。

此外，不少芝士製品本身天然含有苯甲酸、丙酸等有機物質，可作防腐劑，測試發現4成半樣本檢出苯甲酸、2款樣本檢出丙酸，另有9款檢出山梨酸，雖全部檢出量均未超標，惟當中2款預先包裝樣本未有標示含丙酸及山梨酸，相關樣本的資料已轉交食安中心跟進。另外，灣仔意大利超市Mercato Gourmet的非發酵的水牛芝士Deliziosa Mozzarella Filone樣本細菌量超標，每克含1,300萬菌落形成單位，超出每克樣本不可多於1,000萬菌落形成單位的上限，消委會指衞生情況屬不滿意。