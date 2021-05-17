消委會去年接84宗電訊商5G投訴　偏遠地區4G快過5G

有電訊商的5G服務網絡覆蓋和穩定性有欠理想。

各大電訊商自去年起紛紛推出第五代流動技術（5G）服務計劃。消委會去年接獲84宗有關電訊商5G服務的投訴，有市民居於偏遠地方，獲電訊商確認家居信號接收無問題後，轉用較昂貴的5G計劃，但後來他在家中上網時，發現網絡覆蓋和穩定性有欠理想，甚至每秒只有1Mb，上網速度未符合預期。

投訴人向消委會指，購買新款5G手機時，A電訊商職員力銷月費198港元的5G計劃，強調覆蓋率達全港90%。投訴人居住地點較為偏僻，獲職員確認地址的信號接收完全沒有問題後才簽約，惟投訴人發現在家中使用手機上網時，連線速度非常緩慢，往往只有1Mbps。

消委會指，投訴人使用另一電訊商的手機4G網絡，發現比A電訊商的5G更為順暢，質疑A電訊商5G網絡的可靠性。A電訊商職員稱工程人員會盡快解決問題，但工程部來電後匆匆掛線，亦沒有留下聯絡電話，難以聯絡。

投訴人認為，即使A電訊商於市中心連線速度的確達300Mbps至400Mbps，惟在其家中連基本上網都有問題，故仍希望轉台，但有關合約為期2年，他被要求付清餘下合約費用4,554港元。A電訊商回覆消委會指，投訴人家居位置整體網絡大致正常，惟個別室內地點的網絡服務表現或受其他外在因素影響，已安排取消有關合約及調整費用。

消委會指，基於5G流動網絡仍在發展，其穩定性和表現或有差異，商戶推銷服務時，應提升資訊透明度，具體向消費者說明網絡覆蓋和穩定性的限制。該會又指，電訊商有責任主動了解和熟悉產品性能，銷售時要提醒消費者留意手機是否支援雙卡同時運行5G，生產商亦應提供相關資訊。