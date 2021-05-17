8款兒童美術用品存隱憂　1款蠟筆鋁遷移量超標近5倍

幼童喜愛繪畫配以七彩繽紛的蠟筆和手指畫顏料，但過程中難免會用沾了顏料的手擦眼睛或面部，甚或不小心把顏料放入口中，增加攝入有害物質的風險。消委會測試19款兒童美術用品，發現1款樣本的鋁遷移量，超出歐盟玩具安全標準的上限近5倍。報告指，鋁的急性毒性較低，但長期攝入過量或引致鋁肺病及透析性腦病綜合症等慢性病，籲孩童使用時，家長可陪同及提醒。

是次測試的19款兒童美術用品樣本，大部分均標示適用年齡為3歲以上， 包括12款蠟筆及7款手指畫顏料。每款蠟筆樣本有6至12種顏色，每套售價由10至59港元；而每款手指畫顏料則有4至6種顏色，每套售價由42至148港元。

在12款蠟筆樣本中，有4款檢出鋁遷移量介乎110ppm至33,000ppm，當中1款「Caran d’Ache」的藍色蠟筆檢出量最高，達33,000ppm，超出歐盟安全標準的上限5,625ppm近5倍。報告指，該標準上限將於本月21日更新並收緊至2,250ppm，故另有1款「Crayola」的藍色蠟筆被檢出鋁遷移量2,600ppm，亦超出相關上限規定。

此外，蠟筆的主要成分提煉自石油，而多環芳香烴(PAHs)是石油原材料中的有害物質。今次調查亦發靚有7款蠟筆樣本檢出PAHs，超出德國相關安全標準上限的1ppm，當中「Faber-Castell」和「Carand 'Ache」的黑色蠟筆最高，均檢出1.20ppm萘。

而手指畫顏料亦深受年幼兒童歡迎，故歐盟的《玩具安全法規》要求，手指畫顏料加入認可的苦味劑，以確保兒童不小心把顏料放進口時，會因濃烈苦 味而把顏料吐出。惟測試結果顯示，有4款樣本沒有檢出認可的苦味劑，未能符合歐盟玩具標準的要求。

報告建議，選擇手指畫顏料時，家長應先了解當中可能含有的致敏成分，並陪同兒童一起創作，以減低誤食顏料的風險，另可考慮選擇有塑膠筆桿的蠟筆，減少幼童直接接觸蠟筆的時間。