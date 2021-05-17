議員點名批康文署管理公園不善　狠斥如有「鐵飯碗」促政府檢視

公務員體制經常被斥官僚，部分官員表現更是參差不齊、效率慢而惹來不少批評。有議員今(17日)在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上狠批公務員予外界觀感如有「鐵飯碗」，即使表現未如理想亦不會被解僱，質疑「香港未來點樣行落去」，關注政府有何機制處理，更點名批評康樂及文化事務署管理公園工作不善。

批發及零售界議員邵家輝發言時指一小撮公務員工作表現差，即使投訴亦沒有改善，又點名批評康文署，指他發現署方職員未有適當施放蚊油，憂慮小朋友玩樂時不小心沾到，故已多次提醒職員，惟事隔數周又重複錯誤，一直未有改善。他認為現時管理公務員團隊的制度已不合時宜，政府應思考如何令公務員工作變得更有效率，而非「你有你投訴，佢有佢做」，關注政府有何機制可令公務員做得更好。他又強調，「鐵飯碗」的想法不應再存在，認為表現較差的公務員不應再留在公務員團隊。

公務員事務局局長聶德權回應指，公務員整體提供的公共服務都屬於好的水平，強調局方對公務員工作有要求，如涉個人問題，局方亦有機制處理有關投訴及不當行為，同時每年有考核，檢視公務員晉升及增薪點，以確保他們的服務水平。

勞工界議員陸頌雄就關注，在承擔感、責任感及對政府效忠和歸屬感上，政府如何加強公務員培訓，認為上述問題非出席課程或以薪酬待遇就可處理。聶指，不少公務員不單因工作穩定及薪酬待遇有競爭力加入政府，亦存有服務社會及市民的心態，對於願承擔同事理應可在制度上獲得回報及肯定。他又指有關培訓工作很重要，以了解角色身份及工作崗位重要性及意義，政府早前亦透過宣誓令公務員清晰確認崗位角色及責任。

就公務員離職情況方面，聶德權指公務員因辭職而離職人數有1,863人，比2019/20年度1,571人增加了近20%，當中超過一半公務員在試用期離任。與過去兩年比較，在試用期中辭職有下降趨勢，形容情況是正常。他又指政府有680位政務官員，當中317人屬首長級，在2020/21年度有14人退休、21人辭職，一位是轉至其他職系，流失率為5.21%，屬過去10年來高，辭職原因不同包括個人情況、家庭、健康及個人發展。

議員郭偉強指離職趨勢未有停止，質疑是否因2000年後入職的公務員沒有長俸及退休後福利，與私人市場比較下失去吸引力。聶指，宏觀而言，新制公務員雖沒有退休金，但公積金較強積金更優厚。他又指，現時年輕人比較少如以往一樣，一份工做到退休，認為整體文化及想法與以前不同。

另外，政府將於2021/22年落實公務員編制零增長。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指過去曾凍結公務員增長，但當時以合約制聘請不少員工，形容是「掩耳盜鈴式零增長」。聶表示，今個財政年度凍結編制增長，但仍要作招聘工作，以填補退休、離職及新開產生的空缺，故今年仍會招聘1萬名公務員。他又指以往曾停止招聘，惟及後令政府內部出現斷層，影響部門發展及繼任問題，故不會暫停招聘工作。