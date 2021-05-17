新巴城巴加價不足填虧損　倡設翻版可加可減機制

疫情衝擊各行各業，經營環境持續嚴峻。早前獲准分階段加價12%的新巴城巴，其副主席鍾澤文接受傳媒訪問時指，目前每月仍虧損數千萬港元，有意再循多個方向開源節流，計劃向政府提出改革專營巴士票價調整機制，包括加入考慮油價波動，以及參考港鐵可加可減機制，每年檢視票價需否調整，避免一次過大幅度加價。他直言，不排除再向政府申請加價，提到要加價的機會很大。

新巴城巴雖然屬同一集團，但一直以來都是分開經營。鍾澤文首度承認，內部有初步探討將新巴及城巴專營權合併，不過相關工作複雜，至少經一年商討及研究後才有定案，亦要評估實際效益是否利多於弊。

政府目前會按一籃子因素，審核專營巴士票價調整，包括自上次加價以來營運成本及收益變動、市民接受程度及負擔能力等6大因素計算。鍾認為有關安排欠缺透明度，認為當局有需要盡快進行詳細研究，重新訂立新的機制。他認為，政府可參考港鐵可加可減票價機制，訂立清晰及簡單直接的新票價調整計算公式，市民亦可計出巴士票價可調整幅度。

另外，新巴城巴亦考慮裁減前線人員，暫未涉及車長。鍾解釋，巴士公司是商業機構，需穩健的財政情況，讓市民享有優質服務、員工獲加人工機會。新巴城巴亦有意重組旗下路線，減低經營成本，未來將與運輸署商討，暫未有時間表。

翻查資料，城巴新巴現共營辦3個專營權，包括城巴（香港島和過海巴士網絡）、城巴（機場及北大嶼山巴士網絡），以及新巴，專營權到期日分別為2026年6月1日、2023年5月1日、2023年7月1日。

運輸及房屋局和運輸署回覆指，若要對票價調整安排作出任何改動，政府須審慎考慮，小心處理。政府暫無意作重大改變，當局亦未收到新巴城巴新一輪加價申請。就兩巴研究合併，當局指，未有收到城巴及新巴提交有關合併專營權的詳細建議，又指合併專營權十分複雜，政府須審慎處理。運輸署又指，會按既定指引審視重組服務計劃，而目前未有收到新巴城巴就重整路線的詳細建議。