華大基因職員樣本疑受污染致確診　袁國勇料受空氣中DNA影響

華大基因確診職員離奇染原始新冠病毒，恐屬受污染個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今(17日)先後到為確診者進行化驗的安球醫學化驗所及其工作地點華大基因視察。袁國勇指，團隊在兩處都取得多個樣本進行基因排序，初步估計員工在華大基因留宿時，受空氣中的DNA污染，而DNA本身傳染性極低，且穩定地依附在患者的鼻孔致採樣過程中驗出有病毒。

袁指，兩處的工作流程及環境合乎規格，該名確診的29歲男職員日前已接種兩劑由內地及德國研發的復必泰疫苗，至5月4日因想視察其他採樣中心運作情況，故到元朗市東社區會堂檢測中心進行採樣，結果揭初步確診，樣本送往衞生署公共衞生化驗服務處覆檢後證確診。惟入院後，患者多次病毒檢測無染疫且無抗體，無病徵，其接觸者亦無確診，故有理由相信不是真正病例。

他續指，患者的樣本不是具傳染力的病毒RNA，是病毒的DNA，不具傳播性，且樣本是研究者用以基因排序之用，常見在大學研究，而在華大基因亦有進行相關研究，安球醫學化驗所則沒有。他推斷，或因該名員工在公司休息時，口罩不慎未戴好，在空氣中懸浮的DNA或因此而進入患者的鼻孔。他建議，華大基因可在員工休息時開紫外光，有助減少DNA存留的時間。

至於日前一名4歲男童確診，惟入院後病毒檢測無染疫，且無驗出有抗體，被懷疑個案結果有誤(假陽性)。袁認為，抗體或要在感染後7天才會出現，故當局有需要將個案視為確診個案處理。

袁又提及，本港的疫情目前有機會「清零」，但他擔心市民會因此而不接種新冠疫苗，他強調如香港沒有做好防疫措施，有兩成人可在短期內受感染，如當中有1%死亡，就相當於有1.5萬人不治，類似情況在美國及印度都有發生，而台灣和新加坡的疫情亦在反彈中。他續指，「大家有得揀就快啲打」，因9月後其中一款疫苗就不再供應，呼籲市民要盡快種疫苗。

衞生防護中心昨日(16日)指，香港大學及衞生署化驗華大基因男職員個案後，其樣本與武漢爆疫初期病毒株相似。有專家估計，患者可能接觸到病毒核酸後再觸摸鼻子，令病毒停留在鼻腔，故錯誤測出體內帶有病毒。