國安法首案不設陪審團　覆核案將於周四判決

首宗涉嫌違反《港區國安法》的案件，將於今年6月23日在高院原訟庭開審。律政司司長早前發出證明書，指示案件不設陪審團，改由3名法官審理。案件被告不滿有關決定，早前為此提出司法覆核，上周一（10日）由國案法指定法官李運騰審理。據司法機構網頁顯示，李官將於本周四（20日）中午頒布判詞，以書面形式判決。

這宗司法覆核的23歲申請人唐英傑，涉於2020年7月1日在灣仔駕駛插有「光復香港，時代革命」標語旗幟的電單車衝向警員，因而被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪。上周聆訊時披露，律政司將申請加控唐危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪。律政司一方在聆訊中表示，律政司司長是在今年2月引用《港區國安法》第46條，以保障陪審團及其家人安全為由，發出證明書指示案件不設陪審團。申請人並不挑戰《港區國安法》第46條的效力，但就指陪審團審訊是被告的基本權利，可確保司法獨立；律政司司長作決定案件之前，未有給予申請人申辯的機會，令他無法勸阻她做出相關的決定，此舉有違普通法程序公義的原則，亦剝奪了申請人享有公平審訊的權利。