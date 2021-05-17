兩燒區議員辦事處　15歲男生判入勞教中心

2019年區議會選舉前，民建聯時任北區區議員姚銘的辦事處兩度被人縱火。一名中學生和一名大專生事後同被控兩項縱火罪，中學生早前認罪，今天（17日）在區域法院接受判刑。法官練錦鴻接納他犯案時受人慫恿，但指年輕非犯案的藉口，而不成熟、只求破壞且不思建設的行為，只會加深歧見並破壞社會和諧，最終決定判他入勞教中心，並下令他賠償7750港元。

今天判刑的15歲被告為中三男生，承認於2019年11月17日在華心邨姚銘區議員辦事處外，縱火損毀該辦事處一幅牆壁、兩塊布告板、一把抽氣扇及兩部閉路電視攝錄機；及於同年11月23日於同一地點縱火，損毀該處牆壁。另同案尚有一名28歲被告大專生李欣樺被控，但他早前沒有到法庭應訊，法官遂對他發出拘捕令。辯方今為15歲男生求情時，呈上親友及師長的求情信，均指被告本質不壞，而報告亦顯示他有悔意及懂反思，因誤交損友及不成熟才犯事。

法官判刑時指縱火屬極之嚴重的控罪，一旦發生火災很大機會蔓延至民居，法庭須判阻嚇式刑罰，以警惕他人。而香港在案發時極之動盪，有人會持一些難以自圓其說的理據、以為使用暴力屬合適的抗爭方式及可迫使政府屈服以違法可達義，惟這種不成熟、只求破壞且不思建設的行為，只會加深歧見並破壞社會和諧。

法官續指被告犯事時年輕，或受了學者、政客、自稱為時代代言人或在媒體上吶喊的人的影響，但年輕並非成就及犯事藉口，只是一個階段，且被告有一定的政見取向，可見他明白及能分析事理。在量刑方面，法官認為感化令不能反映案件的嚴重及阻嚇性，理應以3年作為量刑起點，但考慮到到被告年輕且受他人慫恿，而勞教中心可協助被告培育守法觀念，訓練他成為合理且成熟的人，遂判被告入勞教中心，及令被告須作出賠償，否則以監禁替代，並勸被告珍惜機會。