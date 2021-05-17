梁凌杰死因研訊　消防隊目指梁因掙扎墮地

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場外牆工程鐵架墮下身亡，死因研訊今天（17日）繼續。消防總隊目廖寶迪供稱，當日梁爬出平台及掛在鐵架上，他見梁有伸展動作，認為梁已感疲倦，遂與同事上前捉住梁，他一度捉住梁的左手腕，惟梁掙脫及後墮地。他指梁當時不配合救援，如果梁不猛烈掙扎，他和同事應該能夠抓緊梁

中區消防總隊目廖寶迪表示，他當日下午4時38分到達太古廣場4樓平台後，遵從上級指示繫上救身繩，準備救援工作。及後有警方談判專家到場，要求消防後退，以免刺激到當時危站的事主，他遂與同事在4樓平台東面花槽處觀察。

廖供稱到約晚上9時，談判專家表示事主有意從工程平台下來，他遂與同事慢慢接近平台，惟事主突然爬出平台及靠雙臂掛在鐵架上。他與同事上到平台，他向對方指這樣非常危險，着對方返回平台，惟對方回應「走開」，談判專家亦上前游說事主返回平台，但亦不成功。

廖續供稱，事主其後有伸展動作，這令他意識到事主開始感到疲倦，他遂向同事打眼色及點頭示意，他上前捉住事主左手腕，當時另有兩名同事從右方捉住事主，惟事主掙扎及抽出左手腕，事主當時搖搖欲墜，及後墮地。

消防隊長王仕賢則供稱，他當日下午到場與警方溝通後，指示同事在金鐘道鋪設氣墊及在工程平台及鐵架設置2套高角度拯救系統，設置救生繩在穩固處，為救援人員行動時提供保障。當晚約8時50分，警方談判專家曾指事主有意返回地面，他遂與同事溝通及提醒注意事項，惟事主突然爬出鐵架及後墮地；王沒有看到梁如何墮地。