的士尾箱藏40汽油彈　司機串謀縱火囚4年

的士司機在2019年10月駕駛的士於大埔被警截查，在其車尾箱搜獲40枚汽油彈、3瓶汽油及兩個點火器。他否認一項串謀縱火及一項屬交替的管有物品意圖損壞財產罪，經審訊後被裁定串謀縱火罪成。法官李慶年今（17日）於區院判刑時，指案件涉及40支組裝好的汽油彈，整裝待發，一旦全數被使用，場面必定混亂及可怕，考慮後將被告判囚4年。

本案被告曾偉龍（32歲），被裁定於2019年10月17日至20日，串謀與他人用火意圖損壞他人財產的罪名成立。審訊時被告自辯稱只是應熟客要求，運送一箱聲稱是醫療物品的貨物，惟不獲法官信納。辯方早前求情指被告只負責運送，及沒證據顯示與社會事件有關連。

法官判刑時指案發時乃本港多次發生非法集結及暴動的時段，更不時有高等學府被暴力分子佔據或利用進行籌劃等，案中更涉一名男子戴上口罩隱藏身份，且匿藏於教育大學高級職員宿舍，認為本案與社會運動存在一定關係。而縱火屬嚴重罪行， 法庭須判較重及阻嚇刑罰，以保障公眾生命及財產。

法官續指本案涉及在社運期間串謀縱火，應視為一項整體非法暴力運動，不可視為個別事件，且涉及及40支組裝好的汽油彈、2支點火器，一旦全數被使用，場面必定混亂及可怕。而汽油彈更在大學宿舍準備及儲存，一旦意外被點燃，必會產生財產損毀風險，皆為加重刑責的因素。法官考慮到被告初犯，角色次要，最後將他判囚4年。