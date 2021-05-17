保險公司前經理涉洗黑錢64萬元　遭廉署起訴

廉政公署上周五(14日)落案起訴一名保險公司前經理，控告他涉嫌就銷售保險產品清洗犯罪得益逾64萬港元，被告已獲准保釋，將於明日(18日)在九龍城裁判法院答辯。

被告26歲何子俊為香港永明金融有限公司前高級營業經理，被控5項罪名，即處理已知道或合理地相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

控罪指被告涉嫌於2017年10月11日至2018年1月15日期間，知道或有合理理由相信5筆由3.8萬至26.7萬港元不等，共逾64萬港元的現金，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍先後5次處理有關款項。上述5筆現金據報是永明金融就8份保單，向被告的下線代理所發放的佣金，而有關下線代理並無參與相關銷售過程。

永明金融是一間香港註冊保險公司。若成功售出公司的保險產品，經手的代理及其上線經理會分別獲支付佣金及上線佣金。被告於案發期間在每周小組會議上向其小組成員表示，小組內職位最低級的成員除獲取基本月薪外，亦會獲安排收取由永明金融發放的佣金，以盡量提高全組可獲取的佣金。職位最低級的成員所收取的佣金，須交予被告處理。