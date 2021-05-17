退休漢連儂牆刀傷人囚2個月　上訴押後判決

年近七旬退休漢前年在元朗廣場附近的「連儂牆」揮刀刺向一名男途人，事主腹部擦傷。退休漢原被控襲擊致造成身體傷害罪，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，去年7月在屯門法院被判監2個月。他不服定罪及要求減刑，今日（17日）向高院原訟庭上訴。其大律師指上訴人當日攜刀只為了清理「連儂牆」的文宣，並無意圖傷人；而案發前後香港發生一連串社會活動，當中均涉及不少誇張失實的報道，形容本案只是其中一單「陷造出嚟嘅假新聞」。法官游德康聽畢控辯雙方陳詞後，決定押後裁決，上訴人續准保釋候判。

現年69歲的上訴人曾遠全，被控於2019年7月27日在元朗廣場的行人天橋，襲擊男事主謝佳明。控方案情指，事主當日與友人見上訴人拍攝並尾隨他們，遂上前質問上訴人，雙方起爭執。據事主說法，上訴人先將盛載罐裝啤酒的膠袋掟向他，當膠袋跌落地下時，他始見上訴人亮出生果刀刺向他，他即時閃避，惟其右腹仍被割傷。不過醫生驗傷時發現事主右腹只是表面擦傷，並無割傷或裂傷。

代表上訴人的大律師陳文慧表示，上訴人與事主及在場幾名年輕人事前互不相識，與他們無仇無怨，當日上訴人攜刀只為清理「連儂牆」的文宣，不可能用刀傷人。相反，大律師就指事主並不誠實可靠，指他案發後未有表現驚慌，還可即時接受傳媒採訪。錄口供時又沒向警方說出上訴人曾經掟膠袋的關鍵情節。大狀指在場其他途人還說謊攻擊上訴人，誣衊上訴人「影人裙底」，事主都絕對有可能「講一啲造新聞嘅嘢」誣衊上訴人。大狀又指，原審裁判官葉啓亮錯誤拒納兩名辯方證人，即被告的兒子及媳婦，對上訴人過往品格良好的證供，無給予上訴人有利的推論。至於減刑申請方面，大狀指上訴人定罪後已被還押23天，對於年老的他已具阻嚇性，希望法庭格外開恩，改判他緩刑。

控方回應指，事主當時隔着衣服被刺中，醫生不排除若然刀鋒不夠利而衣服沒被刺爛的情況下，事主的傷勢確有可能由刀造成；控方又指，上訴人的兒子及媳婦均不在案發現場，他們只是品格證人，證供參考作用不大。況且上訴人是被裁定普通襲擊、而非藏有攻擊性武器罪成，他攜刀到現場的原因並非本案重點。此外，上訴人也承認原審裁判官的判刑並無原則性犯錯，原訟庭不宜就刑期作出干預。