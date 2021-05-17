未補價居屋出租計劃優化後成交仍偏低　過去半年僅增18宗

房屋協會前年推出優化版「未補價資助出售房屋出租計劃」，截至今年4月底，房協共收到607宗業主和1,088宗租客申請，及錄得64宗成交，成交個案全屬承租整個單位。不過對比去年尾數字，成交宗數於過去半年只增加18宗。房委員委員兼公屋聯會總幹事招國偉直指成交數字較低，令人失望，建議房協對計劃多加檢討，了解箇中難以成交的原因。

房協早於2018年9月推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，惟反應冷淡，故於2019年10月改良計劃，准許合資格業主將整個未補價單位放租，取代以往只准「分租」。至去年11月，出租計劃共收到453宗業主申請及506宗租客申請，共錄得46宗成交個案。然而優化後的計劃至今推出約一年半，截至今年4月30日，成交數字僅增加18宗至64宗，所有個案全屬承租整個單位，當中60宗屬房委會單位，4宗屬房協單位。房協指正就計劃進行檢討，計劃的檢討結果將適時公布。

招國偉直指，計劃如今申請宗數逾千宗，反映改良措施奏效，但整體成交數字仍較預期低。他認為房協有需要加以檢討計劃，「了解低成交量的原因是否涉及租金、地點或單位種類等問題」。招又提到，對象為輪候公屋逾3年家庭的現金津貼料於7月發放，認為屆時或有部分家庭可利用津貼租住上述計劃的單位，「假設租客同業主對租金期望有落差，屆時津貼或可補缺口，促成成交。」