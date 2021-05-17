天眼直擊：入閘釀爭執　紋身貨車司機狂毆保安員被捕

東涌裕泰苑前日(15日)下午5時許發生傷人案，一名紋身貨車司機，疑因入閘問題與姓廖(60歲)男保安員發生爭執，其後有人揮拳毆打保安員洩憤，車閘閉路電視拍下經過，有關影片其後被上載到社交平台。

從有關片段顯示，一名身穿藍色上衣的男子，揮至少15拳毆打保安員，且拳拳到肉，同時又用膝頭撞保安員腹部，保安只能靠住閘杆捱打，慘成「人肉沙包」。直至藍衫男左手染血，在其他人勸阻下始停手，保安員則頭部流血，幸無傷及要害，被打後仍能站立，並透過對講機通知同事。

事件引起網民熱烈討論，有人認為雙方均有不對，才會釀成今次事件，另有貨車司機指曾被屋苑的保安員不禮貌對待，亦有人認為藍衫男意氣用事而被捕，十分不值得。

大嶼山警區署理助理指揮官(刑事)吳子浩總督察表示，事發前貨車司機正驅車前往上址送貨，期間因停車場出入問題，與保安員發生爭執，繼而引發事件。捱打保安員頭部及胸口受傷，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理，其後轉送瑪嘉烈醫院留醫，現時情況穩定。

大嶼山警區刑事調查隊接手案件，經深入調查後，昨晚(16日)9時許掩至屯門，拘捕一名姓鍾(38歲)男子，他涉嫌「傷人」被帶署扣查。警方相信今次案件屬個別事件，不涉及針對保安員的情況。