男警涉偽造調查報告被控　辯稱工作量大一時犯錯

男警於2017年調查一宗銀行櫃員機盜竊案件時，涉嫌訛稱事主已取回失款和不願意錄口供，甚至偽冒上司簽名，導致案中疑犯在一年後才告落網。該男警否認3項偽造文件及1項公職人員行為失當罪，案件今天（17日）在東區法院開審。辯方稱被告經驗少、工作量大，一時疏忽犯錯，又否認曾冒簽，指其上司曾授權助手代簽文件。

28歲被告歐陽燊，控罪書上的職業報稱公務員。他被控分別於2017年4月6日、4月8日及5月17日，偽造調查報告，並偽冒女偵緝督察余詠雪的簽名。他也被控於同年4月6至7月20日期間，身為警員，在盜竊案件的調查報告中作虛假陳述，即案件受害人劉家慧已獲得賠償並不會向警方提供口供，導致該案件終結調查。

按劉家慧供述，劉於2017年1月在提款機提取2000港元後忘記拿走，經銀行確認櫃員機沒有收回款項後，便於同年2月報警，被告是該案的調查人員，被告於同年3至4月聯絡她2次，之後便再無消息。直至劉到2018年再次向警方追問，發現被告已調組，接電話的警長更2次問劉是否已經收回款項，劉否認，警長告訴她案件已終止調查，才揭發事件。

時任灣仔警區女偵緝督察余詠雪作供指，被告是該案的主要調查人員，負責收集證據，被告須向警長及余報告調查情況，而被告於2017年4月表示已獲劉通知，銀行收到有人歸還款項2000港元，所以已將相關款項轉交劉，劉沒有損失，劉亦因工作繁忙為由拒絕再錄口供確認已收妥款項，建議終止調查。余表示她擔任該職位共9個月期間，處理過幾十宗櫃員機盜竊案，很多事主取回款項後都不願意再花時間錄口供確認已收妥款項，故她並無懷疑。同年5月17日，被告草擬了一份確認終止調查的文件，須有余的簽名作實，但余表示文件上的簽名並非由她親筆簽署，她否認曾允許助手或任何人代她簽署。