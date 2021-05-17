認暴動向政總擲物　2少年還押小欖候判

前年9月29日港島發生警民衝突，有2名學生被指向政府總部投擲物件而被捕。他們今天（17日）在區域法院承認一項暴動罪，法官下令將他們還押至6月7日判刑，期間待索閱他們的更生、勞教、教導所及精神報告。

本案兩名被告分別姓陳和姓廖，犯案時未成年，現在均為16歲。辯方今日求情時表示，陳被診斷患有過度活躍，廖則有抑鬱問題。從現場片段可見，廖是接住別人遞予他的石塊，在沒多想及一時衝動下便投擲出去，擲石後一想已即時後退。因控方就辯方提供的醫療報告有爭議，法庭遂下令2被告須還押小欖精神病治療中心以索閱報告。

案情指2019年9月29日，有市民組織「全球反極權大遊行」的公眾遊行活動，由銅鑼灣崇光百貨遊行至政府總部，警方並未就此遊行接獲任何通知。當日中午，有約2萬名示威者在崇光百貨外聚集，警方雖多次警告是次遊行乃未經批准，但不獲理會。至下午3時後，有數百名示威者抵達政府總部外的夏慤道，並以障礙物及交通圓筒等堵路，又在金鐘道車路聚集，並設置傘陣作掩護，又不斷向警方投擲汽油彈、硬物及放火等。

示威者其後開始向政總投擲汽油彈、磚塊等，又有人以巨型橡筋作投射器，警方後需出動「水炮車」驅散。有片段拍得2被告身穿深色衣服，分別數次向政總投擲物件，廖亦被拍到以交通「雪糕筒」堵路。2人其後被捕，在警誡下均保持緘默。