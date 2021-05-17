香港迪士尼去年淨虧27億元　自2005年開園以來最差　

疫情冰封旅遊業，香港迪士尼樂園業績插水，去年財政年度淨虧損為27億港元，連續第6年「見紅」，是在2008年首次公報業績虧以來最差！樂園今(17日)公布2020年度業績，淨虧損由2019年度的1.05億港元增加25.7倍至27億港元，入場人次為170萬，按年下跌73%。

樂園指，過去一年受疫情打擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗情況和重重挑戰，主題樂園在整個財政年度中有約60%的日子需關閉，酒店亦只能維持有限度服務，令樂園在去年全年收入下跌76%至14億港元。 另外，樂園指去年人均消費亦受經濟影響，按年減少18%。受惠於酒店餐飲及商品消費增長，酒店房均消費則上升22%。酒店入住率按年下跌59個百分點至15%。

在2020財政年度，香港迪士尼平均聘用超過 5,300名全職及1,800名兼職演藝人員，但亦有全年實施多項節省成本措施，包括在2020年9月重開後實行一周營運五天模式，另推行無薪假期政策，縮減市場推廣支出及取消部分節慶活動和娛樂表演項目。