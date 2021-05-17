國泰再向員工開刀　縮減地勤職級　部分人薪金將大減近半

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其集團去年領取港府近300億元公帑救亡後，先後展開大屠殺式裁員，以及被嘲為「瘦雞餐」的自願離職計劃。國泰今（17日）再向員工開刀，宣布機場地勤部將由原來的5個職級縮減至4個，部分員工因而要降職，屆時薪金有可能激減近半。國泰證實即將重組架構，又指全新架構今年9月1日生效。

消息指，國泰今向員工發出內部通知，提及今年9月將進行架構重組，當中地勤部的主管（Supervisor）及服務主管（Service Leader）將合併成優質服務主管（Service Excellence Lead）。據指，國泰為減省開支，部分中層職級的主管及服務主管會被降職，至底層的客戶服務員，若以時薪計算，相信被降職的員工薪金最高可大減近半。

據了解，國泰向員工解釋，有關重組是為了簡化架構，並解決多年來職能重疊的問題，又指將評估各員工的工作表現及能力，以決定其日後留職或降職等安排，會在日內通知相關員工。

機場空運員工協會總幹事儲漢松指出，重組方案不包括較高層的經理級員工，即將合併的主管及服務主管兩個職級至少影響30多名員工，據工友透露，該批員工或被降職至底層，拒絕降職則可選擇自願離職。他指，工會對事件感遺憾，亦關注國泰是否有預謀把員工降職，待日後裁員時省減賠償金額，認為資方不應向基層員工開刀，促其擔當起良好僱主的責任，並盡快交代有關詳情。

國泰回覆東網查詢時表示，該公司為香港國際機場團隊重整架構，以靈活應對迅速演化的顧客行為習慣，及與機場廣泛使用新科技與時並進。國泰稱新架構下各崗位及相關職責更加清晰，並可加強資源調配的靈活度，讓前線領導團隊發揮所長，又指新架構為表現出色及有能力承擔更多職責的同事，提供更多晉升及事業發展機會。