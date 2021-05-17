社民連幹事謝寄安肩撞警長　襲警罪成判囚6個月

社民連幹事謝寄安被指在前年6月9日參與反對修訂逃犯條例遊行時，彎身用右肩撞一名男警長胸口上方，令男警長倒地。謝否認一項襲警罪，受審後被判罪成，裁判官劉綺雲今（17日）在東區法院判被告即時入獄6個月，並拒絕辯方的保釋等候定罪上訴申請。

26歲被告謝寄安，報稱任職文員。他被控於2019年6月9日，在香港軒尼詩道與堅拿道西交界襲擊警長34376。

辯方律師求情指，被告在內地出生，約一歲來港定居，母親曾因逾期居留被帶走，幸得女警照顧及安慰他，所以被告對警察並沒有徧見及負面態度。律師又呈上21封求情信，當中包括天主教退休主教陳日君及港大教授何式凝的信件，他們均讚揚被告對家庭有承擔；區議員曾健成、郭文浩及被告的社工同事都讚揚他為人積極樂觀、關心社群、克盡己任，即使非辦公時間仍願意回覆居民；一名曾受被告幫助、以擺地攤維生的婆婆也特意寫信，感謝被告在她家當被燒毀的時候為她籌集生活費，又幫她與食環署職員交涉免被票控。辯方律師希望法庭考慮受襲警員的傷勢輕，而被告當時亦無手持硬物，冀法庭輕判。

裁判官指，被告雖然只撞了警長一下，但力度很大，警長可以即日出院實屬幸運，而他身上亦有不少擦傷。案發時有大量市民聚集在軒尼詩道，有人要求警察開路，被告有份大叫「出嚟出嚟」，可見被告藉着人多襲擊警長，目的是想警方開路，並非一時衝動。被告的行為可能會造成漣漪效應，引發更大規模的暴力情況，嚴重破壞社會秩序及公共安全。法庭必須判處阻嚇式刑罰，故以7個月監禁為量刑起點，考慮被告對社會有貢獻，酌情減刑一個月。