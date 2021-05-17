政Whats噏：常秘以女性居多　蔣麗芸：係咪特別乖獲提拔？

女性公務員嘅總比例喺過去10幾年間有所增加，其中依家政府19位常任秘書長中，有15人係女性。不過，議員蔣麗芸（阿Ann）今日(17日)喺立法會一個事務委員會上就話，雖然見到呢個情況好開心，但認為凡事都講求陰陽協調，認為公務員事務局局長聶德權作為公務員「阿頭」，應該關心呢個問題，了解吓點解咁少男性公務員可以晉升到呢個崗位，仲問係咪因為女性夠乖所以獲提拔喎。

公務員及資助機構員工事務委員會今日開會，唔少議員喺會上關注公務員性別分布問題。對於有咁多女性出任常任秘書長，阿Ann形容係「可喜可賀」，但佢就話估計全球嘅首長級官員應該以男性居多，只有某幾個東歐國家係相反，反問係咪女性特別乖所以令佢哋獲提拔，仲話擔心依家個情況會影響香港人力資源發展嘅平衡喎，希望聶可以關心同研究呢個問題。

聶回應時就話女性公務員數目比例有所增加，而香港整體勞動人口都係有相類情況，認為都值得關注。佢仲回想當年加入政府幾年後，一年所聘請嘅政務主任有80%都係女同事，所以依家唔少首長級職位都由女性出任。至於係咪女性乖啲就可獲提拔呢？聶就話成個招聘過程都係公平進行，強調係有能者居之。

其實依家已經有唔少有經驗嘅女性參與公共事務，如果仲以女性特別乖就可以升職嘅諗法去思考問題，似乎就低估咗女性嘅工作能力喇！