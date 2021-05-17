港府協助就業措施成效差　持續失業人士去年暴增至逾10萬人

新冠肺炎重挫本港經濟，勞工市場隨之急速惡化，不少打工仔被打爛飯碗。香港統計處今（17日）公布，本港經季節性調整的失業率，由去年首季的4.2%增至第4季的6.6%，達16年來高位；去年第一季有3.49萬人失業6個月以上，至第4季則暴增近兩倍至10.1萬人，反映港府的就業措施成效不彰。

香港統計處今發布新一份《香港統計月刊》，分析了去年失業人口的情況，發現本港去年共有22.6萬人持續失業6個月及以上。按季分析，去年第一季有3.49萬人失業6個月以上，至第4季則暴增近兩倍至10.1萬人；而持續失業6個月以上的人士佔整體失業者的比例，則由21.5%持續上升至41.2%。

另外，報告發現大部分行業的失業率在第4季均有所上升，當中建造業和零售、住宿及膳食服務業屬重災區，分別由去年第1季的8.5%及6.8%，上升至第4季的10.7%及10.6%；失業人數則分別由2.89萬及3.88萬人，增至3.79萬人及6.04萬人。