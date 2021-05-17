燈光師圖與智障女童肛交罪成　另認非法性交候判

23歲燈光師透過朋友認識一名輕度智障13歲少女，相識僅一個月後便帶對方到大廈後樓梯性侵，對她搓胸摸私處之外，更涉嫌當場與她肛交。他早前否認與21歲以下女童非法肛交罪，在高院原訟庭受審，4男3女陪審團今日（17日）退庭商議後，以5比2大比數裁定他非法肛交罪名不成立，但一致裁定他企圖非法肛交罪成。在裁決後，法庭更披露被告原來另外承認，在上述企圖肛交事件後2天，他又與事主一名14歲女同學非法性交。法官張慧玲懷疑被告有孌童癖及重犯機會高，將案件押後至6月18日，為他索取心理專家報告判刑，被告繼續還押候判。

被告杜銘鎮被控於2019年3月3日，在天水圍某大廈後樓梯，與當時13歲的女童Y非法肛交。控方案情指，Y的總智商只有68，屬輕度智障級別，2019年2月她透過朋友認識被告。案發當天，被告帶Y到她的住所大廈後樓梯吸煙，期間被告突然主動吻Y，伸手入她的衣物摸她的胸部及私處之餘，又要求她俯身，在沒有使用避孕套下與她肛交。完事後Y便歸家，之後她再無與被告見面或聯絡。

事發後約兩星期，Y與同班女同學X（案發時14歲）傾談間，向X投訴遭被告「搞」，事件驚動學校社工，社工告訴Y的母親後，Y母決定報警。而被告則在同年3月21日被捕。警方調查後發現，原來被告在侵犯Y後兩天，亦有邀請X到他家中玩狗，期間被告在X同意下與X性交。被告早前自辯時，就指當日他曾兩度嘗試與Y性交，但因Y的陰道「太細太窄」而未能成事。他又發現Y當時正使用衞生巾，加上Y稱感到疼痛，他用陽具摩擦Y的陰道後，便打消性交的念頭。不過陪審團不接納被告的說法，今日裁定他企圖肛交罪成。