107人涉違港區國安法被捕　53%已遭檢控

保安局及撲滅罪行委員會今日(17日)公布，自前年6月起，警方就反對修訂《逃犯修例》風波拘捕10,250人，當中2,500人被檢控，有1,200人已完成法律程序，約8成人要承擔法律後果，被定罪案件中，判刑最重的涉及藏有爆炸品案，涉案人士被判囚12年。就《港區國安法》方面，警方國安處已拘捕107人，當中53%即57人被檢控，第一宗案件已在高院展開法律程序，涉及罪行為煽動分裂國家、恐怖活動、危險駕駛致他人身體嚴重受傷。

至於今年首3個月的罪案數字，全港共有14,779宗總體罪案，較去年同期的16,422宗，減少約10%。其中，不跌反升的罪案包括為嚴重毒品罪行、刑事恐嚇、勒索和非禮等，而勒索案升幅最大，由去年首3個月的95宗，急升至今年的336宗，升幅高達2.5倍。此外，屬於內地非法入境者的被捕人數，由去年1至3月的7人，增加至今年同期的36人，升幅高達4倍多。

至於搜獲毒品方面，氯胺酮(K仔)、海洛英和大麻均錄得升幅。當中，K仔檢獲量由去年首季的102公斤，增至今年首季的966公斤，升幅逾8倍；而大麻及海洛英則分別錄得4倍及1倍升幅。