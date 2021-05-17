國泰旗下HAS再推外調工作　員工斥未有解釋細節如被賣豬仔

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其旗下香港機場地勤服務有限公司（HAS）繼續「諗縮數」，要求行李服務組員工簽署「特別職務工作」同意書，以調派至敦豪中亞樞紐中心（DHL Central Asia Hub）工作。有該組員工對有關安排表示質疑，批評有如「賣豬仔」，又擔心屆時工作性質與公司所講會有不同。有工會代表指，十分關注員工權益及保障，強調外調工作必須屬自願性質。HAS回覆指，新冠疫情影響下，將盡一切努力維持業務運作，及有效善用人力資源，為員工提供工作機會。

消息指，HAS早前向行李服務組的員工發出一份名為「特別職務工作」的同意書，內容是要求員工到敦豪中亞樞紐中心工作，負責協助處理貨件在運輸帶上作X光檢查，每更工作為8.5至9.5小時，參與的員工可享現職的底薪及津貼，需於本月24日前簽署同事書，參與的員工將會於下月15日或之前擔任特別職務工作。

有HAS員工批評計劃如「賣豬仔」，批評公司於自願離職計劃結束申請後，立即推出特別職務工作，又指若同期推行，自己將會選擇自願離職，直指現時「肉隨砧板上」。他又批評，公司未有清楚交代工作詳情，擔心「到時要你做甚麼都無權拒絕」，又斥參與計劃後有約70%屬通宵更，惟公司未有向員工詳細講解。

機場空運員工協會總幹事儲漢松對此表示，工會十分關注員工權益及保障，據知暫有約50多位工友答應參與，對於有員工憂慮需處理DHL指派的所有工作，本會理事早前已即時向公司反映及查詢，公司回應指外調DHL的員工只需處理一項工序，亦可拒絕該工序以外的其他工作要求等等。儲強調，工會極為關注外調計劃，而外調必須由員工自行選擇，公司亦應向員工清楚解釋外調工作的各項細節。

HAS回覆指，新冠疫情持續對航空業造成嚴重的影響，公司盡一切努力維持業務運作，及有效善用人力資源，為員工提供工作機會，因應公司及業務夥伴的營運需要，徵求部分同事的意願調派往夥伴公司，從事臨時性質的工作，自願參加此安排的同事，其薪酬及福利與現職不變。