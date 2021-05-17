曾染疫人士隔離期明起延長至28天　690名在台留學生擬返澳門

澳門新冠肺炎疫情緩和多時，惟海外地區如台灣的疫情嚴峻，今日，新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(17日)公布，若海外返抵人士血液樣本被驗出有病毒抗體，將考慮為曾感染人士，由於存在二次確診風險，當局將於明日(18日)起，延長有關人士的醫學觀察時間，由原本的21天延長至28天；若相關人士從印度、巴基斯坦、菲律賓、尼泊爾和巴西返抵澳門，觀察期則由原本的28天延長至35天。

由於台灣近日疫情愈發嚴重，傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，基於安全考量，澳門已延長從台灣入境澳門者的醫學觀察至21天，同時在醫學觀察期間，增加1次血液病毒抗體檢測，預料會安排在第8至第14天期間。

而教育及青年發展局學生廳廳長陳旭偉表示，教青局正透過網上系統收集今年5至9月海外留學的澳門學生返回澳門的意願，至今共收到914人提交意願，其中有690名在台澳生有計劃返回澳門，而時間主要集中在6月和7月，當中，6月有278人，7月則有258人。當局將視乎情況提供協助。

此外，當局表示，澳門第50宗確診個案患者為尼泊爾籍31歲獄警，他在4月25日凌晨抵達澳門，入境時檢測後證實血液帶有病毒抗體，考慮到有二次確診風險，故當局已安排他到高頂公共衞生臨床中心接受醫學觀察。