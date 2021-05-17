藉訂口罩盜款332萬元　國泰附屬公司女地勤囚33個月

報稱受僱於國泰航空附屬公司的女地勤，於去年初新冠肺炎疫情爆發初期，訛稱認識供應商可大量訂購口罩，誘使一名小學時期同學在半個月內給她332萬港元訂購口罩。該女地勤在被捕後稱已把金錢輸光。她今（17日）於區院承認5項盜竊罪，法官對於被告說把錢輸光有懷疑，但指案件不屬違反誠信，加上她認罪及初犯，判她監禁33個月。

女被告薛文英(33歲)，報稱是香港機場地勤服務有限公司的地勤人員。她承認於去年2月17日至3月10日盜取5筆屬林曉玲共逾332萬港元。

案情指，去年2月15日，事主收到被告訊息，被告稱認識可大量訂購日本及印尼外科口罩的供應商，多次表示有途徑訂購口罩。事主於是聯絡有意訂購的買家，包括其朋友及工聯會等，並向被告訂購了7.2萬多盒口罩，先後5度付予被告，合共3321726港元。

被告承諾部分口罩將於同月底到貨，後卻指因貨未到而要延期。事主察覺有異後報警，再致電被告查問，被告承認一個騙局，又拒絕還款，之後更失去蹤影。被告於去年3月7日被捕，警方在被告銀包及其男友家中找回13.5萬多港元。