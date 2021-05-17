政Whats噏：東方發揮第四權　鄭松泰質疑屬起底　遭議員圍插亂噏

立法會政制事務委員會今日（17日）開會討論修訂《個人資料(私隱)條例》，將「起底」刑事化。議員鄭松泰發言時舉起《東方日報》(下稱東方)今日頭版，指東方報道律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席嘅安樂工程承包咗運輸署2億港元嘅合約，佢話相信東方披露資料前都無得到鄭若驊同意，反問若通過修訂條例，東方又會唔會觸犯起底法呢？隨即被政制及內地事務局局長曾國衞反駁新聞自由受免責條款保護。多名議員亦圍插嘅鄭松泰亂噏及不負責任，將起底同新聞自由撈亂，甚至譴責佢混淆視聽。有學者更直斥鄭松泰嘅言論荒唐。

由於修例規定任何人喺未經當事人同意披露其資料，並有意圖威脅、恐嚇或對當事人及其家人造成心理傷害，就會面對刑責，鄭松泰就話東方多次頭版報道鄭若驊，仲叫曾國衞不如問下鄭若驊有無受到心理傷害喎。

曾國衞即刻回應話唔清楚鄭講乜嘢，指新聞報道喺條例上有免責條款，只要新聞活動符合公眾利益就無問題。對於東方今日頭版嘅報道，曾就話唔會評論個別個案。

多名議員亦隨即圍插鄭松泰。議員葛珮帆批評鄭松泰淨係識話東方嘅報道係起底行為，但就避而不談免責條款，喺度混淆視聽，仲話要譴責鄭松泰添啊。委員會嘅主席周浩鼎都坦言，新聞自由同黑暴起底爭好遠，完全係兩碼子嘅事，認為鄭松泰嘅言論非常不負責任；而議員梁美芬亦都再次強調，修例並唔會影響新聞自由。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直斥鄭松泰的言論荒唐，指鄭松泰作為議員，唔應該將新聞調查同埋起底撈亂，而政府修訂法例只係希望保障小市民免被起底，並唔會影響新聞自由。陳又話東方一直都只係報道鄭若驊作為公職人員，應該讓公眾監管嘅資訊，發揮第四權，從來都無不當披露過鄭若驊嘅個人資料，又認為傳媒應繼續揭發問責官員嘅不當行為，為市民發聲。