増28間學校須強制檢測　2間幼稚園爆發大型上呼吸道疾病

本港增28所學校因為上呼吸道感染個案，而被納入強制檢測。由於有關疾病與新冠肺炎相似，根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。任何於本月4日至17日期間曾身處相關學校超過兩小時的人士，須於本月20日或之前接受檢測。另外，防護中心今(17日)公布，九龍塘根德園幼稚園及粉嶺牽晴間培元英文幼稚園，均出現大型上呼吸道感染爆發個案，共涉及40名學童，全部人情況穩定。

防護中心表示，九龍塘根德園幼稚園20名學童受感染，當中11人向私家醫生或普通科門診求醫，另9人沒有求醫，全部情況穩定，毋須入院，最早一名患者於本月1日發病，學校已於本月3日被納入強制檢測公告。粉嶺牽晴間培元英文幼稚園同樣有20人不適，當中15人向私家醫生或普通科門診求醫，另5人沒有求診，學校今日被納入強制檢測公告。

28間納入強制檢測的學校：

屯門良景邨香港聖公會聖西門良景幼兒學校

元朗朗屏邨聖恩幼稚園

葵涌安蔭邨仁濟醫院裘錦秋幼稚園/幼兒中心

灣仔春園街竹居台中華基督教會灣仔堂幼稚園

將軍澳基督教宣道會茵怡幼稚園

將軍澳基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園

元朗鄰舍輔導會元朗幼兒園

油塘明愛油塘幼兒學校

柴灣中華基督教會柴灣堂幼兒園

大埔禮賢會幼稚園(分校)

粉嶺牽晴間培元英文幼稚園暨國際幼兒園

荃灣心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(麗城)

屯門仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園

葵涌太陽島英文幼稚園(葵興分校)

屯門青松湖景幼稚園

火炭心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(沙田)

大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校

大埔基督教宣道會太和幼稚園

跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園

葵涌中華基督教會全完幼稚園

上水中華基督教會上水堂幼稚園

大角咀路德會沙崙學校

天水圍樂善堂梁銶琚學校

中西區嘉諾撒聖心學校私立部

沙田聖公會主風小學

柴灣救世軍中原慈善基金學校

馬鞍山保良局雨川小學

石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)