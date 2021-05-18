警將動物大使計劃帶入校園　新界南總區指揮官麥展豪嘉許學員

近年虐待動物案件時有發生，警方推出「動物守護‧社區大使計劃」並帶入校園。新界南總區防止罪案辦公室首次號召該計劃的領袖及大使，與馬鞍山潮州會館中學「寵物學會」合辦「動人時刻—校園動物大使訓練班」，並於上周六(15日)舉行結業禮，由新界南總區指揮官麥展豪主禮，向參與受訓同學頒發證書。警方稱，計劃希望透過訓練同學與狗狗互動，讓他們將對小狗的愛心推展至日常與他人相處上，又鼓勵市民大眾如遇到虐待動物的案件時，應挺身向警方舉報。

參與計劃的義工狗多為被棄養後收養回來，如只有2歲大的Panda，因4個月大時跌斷腿，及後被義工拯救後治療好雙腿，惟行走時仍然「跛吓跛吓」，牠的存在令學校氣氛更好，同學也喜歡與Panda相處。另一隻義工狗是玩具貴婦犬歡歡，因在繁殖場被拋棄，收養後轉贈給潮州會館中學校長梁鳳兒，梁指歡歡特性非常乖巧，願意讓同學抱抱，沒有疫情前，會每星期帶歡歡到學校3至4次，認為這是以生命影響生命的一種教育，也成功令校園氣氛更和諧。

參加訓練班的范同學表示，因家住公屋無法養狗，故參與該活動讓她更了解狗隻，也令她學習到要勇於嘗試。而協助籌劃訓練班的新界南總區刑事總部警司姚永勤稱，計劃讓同學從訓練狗隻中獲得成功感，可培養同學的責任心及愛心，並由此推己及人，又呼籲市民主動向警方舉報虐待動物的案件。