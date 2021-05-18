10.1非法集結案　黎智英昨承認組織未經批准集結罪　5.28判刑

涉違反《港區國安法》及欺詐等多宗罪纏身、因前年8.18及8.31非法遊行被裁定非法集結罪成的壹傳媒黎智英，不單止被凍結壹傳媒逾70%股份及銀行資產，旗下的台灣《蘋果日報》更將於周二(18日)停刊，壹傳媒可謂走向末路！黎昨天(17日)將繼被凍結資產後首次現身，就前年10.1非法集結案出庭應訊。案件於昨早9時30分開庭，黎昨天承認組織未經批准集結罪，至於同案另9名被告亦承認不同控罪。法庭排期在5月24日聽取辯方求情，並於下周五(28日)判刑。同案有6名被告則准保釋至今天(18日)，再決定是否准他們保釋候判的申請。昨午休庭期間，黎智英妻子及長女步出法院，一言不發。

有囚車在昨早9時許到達區域法院，多名被告於9時左右陸續到達現場，而黎智英則於9時37分被押解到庭。庭上所見，黎智英應訊時表現平靜，精神尚可，身形似乎沒有太大改變。

保安局局長上周五(14日)運用《國家安全法》第43條，凍結黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。與此同時，台灣《蘋果日報》同日公布將於18日起停刊紙本，集中資源發展《蘋果新聞網》。

黎智英官司纏身，他已就2019年8月18日及8月31日兩次非法遊行，被區域法院法官胡雅文裁定組織及參與未經批准集結等3項罪名成立，於今年4月合共被判入獄1年2個月，現正在監獄服刑，而他昨天將要再到灣仔區域法院就2019年10月1日的非法遊行案出庭。

昨天的案件共有10名被告，包括黎智英、李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌。10名被告均承認1項組織未經批准集結罪，其中李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓等4名被告另承認1項煽惑他人參與未經批准集結罪。吳文遠及蔡耀昌則另承認明知而參與未經批准集結罪。據黎昨天承認的案情，2019年10月1日中午12時許，10名被告先後現身銅鑼灣維園一帶，期間黎在現場接受《蘋果日報》記者訪問，聲稱自己只是在購物。10名被告隨後一起接受傳媒採訪，說明了遊行的目的。至下午1時許，10人帶頭開始遊行，部分人更高舉橫額。控方指出，全部被告均為表達對中央及港府的不滿，於是組織是次集結。

上述10名被告當中有6人分別涉及2019年8月18日及8月31日的非法遊行，早前已被法官胡雅文定罪和判罰。黎智英和李卓人已各被判監14個月，梁國雄和何秀蘭則分別被判監18個月和8個月，他們4人昨天由囚車押解到區院出庭受審。至於何俊仁和楊森雖然分別被判監12個月和8個月，但他們都可緩刑。

同案被告蔡耀昌昨表示，難以預計法庭的判決，但他對於或被即時還押及判監已做好心理及工作上的準備，並決定坦然面對。他相信在現時嚴峻環境下，需留有空間應付其他法律訴訟及民間工作，坦言已有「幾手準備」。