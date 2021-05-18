紅斑狼瘡女生考3次DSE圓大學夢　創「狼先生」繪本勉同路人

心靈的強大，往往可以戰勝肉體的痛苦，甚至能燃亮他人生命。今年27歲的關好鈞9年前患上系統性紅斑狼瘡，腦、腎、肺都相繼出事，自此行動不便，需要接駁尿管生活，更時常出入醫院，DSE也考了三次。不過，樂觀的她並無怨天尤人，而是積極把生活過得精彩，更把紅斑狼瘡畫成戰友「狼先生」，鼓勵同路人。這份難能可貴的精神，使她榮獲香港教育專業人員協會嘉許。

就讀樹仁大學輔導及心理學系的好鈞，獲教協頒發司徒華獎。好鈞是第一屆中學文憑試考生，豈料備試時因發燒及出紅斑入院，確診系統性紅斑狼瘡。9年來，她歷經肺血管栓塞、抗磷脂抗體綜合症、僵人綜合症、腎炎等多個併發症，需多次入院，已把醫院當成第二個家。不過，有志成為家裏第一個大學生的她從未放棄，經過3次DSE，她終於在2016年如願以償考入大學，今年畢業。「我花了很多時間考DSE，跑得比別人慢很多，但我只需要過好自己的人生」。

現時，好鈞除了定期覆診，每日都要服用20多種藥物、注射薄血藥，但天性樂觀、愛笑的她都視之為生命的歷練，更把病症想像成同行者「狼先生」，「既然無法擺脫，何不視之為朋友？」。6年前，熱愛畫畫的她在病榻上，拿著一本簿、一支筆，開始記錄「狼先生」先生與自己的故事。後來，她把畫作上載到Facebook，及後更出版繪本，期望破解大眾對紅斑狼瘡的誤解，發放正能量。展望未來，好鈞畢業後想成為輔導員，繼續幫助更多病友，好好孝順媽媽。「媽媽是個很堅強的人，她經常鼓勵我，就算有病，我的能力也和其他人無分別，我們能做的永遠比想像中多！」