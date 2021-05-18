不足一半前線醫護接種新冠疫苗　何婉霞指已成立小組釋除疑慮

新冠疫苗接種計劃展開近3個月，接種率持續低位。醫管局總行政經理何婉霞指，當局約6萬名前線員工當中，僅約2.4萬人已經接種新冠疫苗，即接種率不足一半，她解釋或因員工個別情況，如身體狀況、對疫苗仍有疑問等，故醫院聯網成立小組，以解答及釋除員工對疫苗的疑慮。此外，因應「疫苗過敏安全診所」近日接獲不少醫生轉介的個案，何指，當局會研究調節診所的診症節數，以增加診症的數目，會優先處理過敏情況較嚴重的人士，至於出紅疹等較輕微病徵的個案，輪候時間可能較長。

醫管局設立「疫苗過敏安全診所」的專責團隊，以處理接種第一劑疫苗後出現過敏反應個案的轉介。何婉霞表示，任何執業醫生都可以按現有機制，轉介病人到該診所。診所現已開始處理接種新冠疫苗後出現敏感反應的個案，會因應病人臨床情況進行測試及評估，從而為其接種第二劑疫苗前提出建議。

對於有指瑪麗醫院以贈送湯券和禮物籃等，吸引員工接種新冠疫苗，何解釋，當局一直有以不同方式鼓勵員工打針，強調海外醫院都有類似的做法。她續指，公立醫院每日都會安排車輛，接載員工前往附近的社區疫苗接種中心打針；院內亦設有員工注射站，可讓員工選擇接種由內地研發的科興或由內地及德國研發的復必泰疫苗。