行會通過放寬非本地醫生來港執業　食衞局今午交代詳情

本港公營醫院醫護人手長期短缺，政府擬修例引入海外培訓醫生，特首林鄭月娥今日(18日)透露，行會已通過放寬非本地培訓醫生來港執業，食衞局今午將召開記者會介紹條例草案，並於下月2日在立法會進行首讀，她呼籲香港醫生組織支持有關條例草案，以改善在公營醫院及衞生署醫生人手短缺情況。其餘兩項立法工作，包括劏房租務管制及打擊起底待，期望在7月及本立法年度內提交立法會。

有關公職人員宣誓條例草案本周五將生效，林鄭指民政事務局稍後將公布有關現任區議員進行宣誓的安排。至於劏房租務管制條例修例草案已根據有關工作小組提交的報告，進行法律草擬工作，料今年7月可將提交立法會，冀在本屆立法年度獲通過。

打撃起底行為方面，會盡快完成法律草擬工作，目標在本個立法年度提交立法會審議。另外，關於立法加強舊式樓宇消防安全的工作，她指未能趕及本屆立法會會期提交條例草案，但保安局局長親自督導立法工作，目標在今年下半年進行公眾諮詢。她又指，現時至7月底政府計劃提交另外10項條修草案，包含修訂《國旗及國徽條例》、有關金融業發展及海洋公園條例修例等。

除了政府主動提出的法律工作外，她亦先後兩次就議員提出的私人條例草案給予書面同意，包括由議員麥美娟提出、已獲三讀通過的《2021年水務設施(水務設施規例)(修訂)條例草案》。另外她已發出書面同意議員葛珮帆提出修訂《有組織及嚴重罪行條例》，加重針對瀕危動植物非法行為的刑罰。

林鄭表示，本屆立法會會期將延長運作至10月中，政府有較充足時間進行立法工作，她今年2月出席立法會答問大會提出了多項優先處理的立法工作，強調能有此工作成效要與本港立法會於去年11月底回復正式運作密不可分。